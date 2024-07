Chuva e Frio: O Que Esperar do Tempo em Curitiba Hoje O tempo segue instável em boa parte do Paraná nesta terça-feira (30). Com isso, a previsão do tempo é de... Ric|Do R7 30/07/2024 - 06h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 06h23 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (30/07/2024), segundo o Climatempo

O tempo segue instável em boa parte do Paraná nesta terça-feira (30). Com isso, a previsão do tempo é de chuva com intensidade moderada a forte para Curitiba e a região Leste do estado.

