Chuva forte e ventos de 60 km/h atingem o Paraná; veja previsão do fim de semana Ric|Do R7 15/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 17h48 )

Chuva forte e ventos de 60 km/h atingem o Paraná

A chuva volta ganhar força no fim de semana em parte do Paraná. As pancadas de chuva vêm acompanhadas de rajadas de vento de até 60 km/h e trovoadas. Veja a previsão do tempo.

