Chuvas retornam ao Paraná com risco de temporais; veja quando Chuvas retornam ao Paraná com risco de temporais; veja quando Ric|Do R7 25/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 25/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuvas retornam ao Paraná

Após dias de calor e tempo seco, as chuvas voltam ao Paraná na quarta (27), com risco de temporais no fim de semana. As temperaturas seguem elevadas, chegando aos 30°C em Curitiba e ultrapassando os 35°C no Norte do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Filho de Cristiano Araújo abre caixa com pertences do pai; veja na Hora da Venenosa

Mulher morre após beber chá psicodélico em retiro espiritual

Homem que desapareceu após ir para o bar é encontrado morto no Noroeste do Paraná