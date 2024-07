Cidade Alerta revela novidades sobre o desaparecimento de Ísis O Cidade Alerta desta quarta-feira (17), vai mostrar que a Polícia Civil do Paraná tem novidades sobre o caso do desaparecimento... Ric|Do R7 17/07/2024 - 18h20 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cidade Alerta mostra novidades sobre o caso de desaparecimento de Ísis

O Cidade Alerta desta quarta-feira (17), vai mostrar que a Polícia Civil do Paraná tem novidades sobre o caso do desaparecimento de Ísis Miserski. De acordo com uma testemunha, o carro do vigilante, um dos suspeitos pela morte da jovem, foi visto no local onde o celular de Ísis emitiu sinal pela última vez.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Alimentos para menopausa e TPM são tema do 1º episódio de Você é o Chef Médicos 4

• Cidade Alerta mostra novidades sobre o caso de desaparecimento de Ísis

• Paraná tem aumento no número de apreensão de drogas