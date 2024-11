Cidade Alerta: veja detalhes sobre seguranças que desapareceram após barco tombar Cidade Alerta: veja detalhes sobre seguranças que desapareceram após barco tombar Ric|Do R7 27/11/2024 - 18h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h09 ) twitter

Seguranças desaparecidos na represa do Passaúna

O Cidade Alerta Curitiba traz detalhes sobre os dois seguranças que estão desaparecidos após um barco tombar na Represa do Passaúna, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O Corpo de Bombeiros foi acionado no local e realiza buscas no local nesta quarta-feira (27).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais informações sobre este caso trágico.

