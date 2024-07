Cidade do PR proíbe consumo de bebidas alcoólicas em praças: novas regras em Cambé O RIC Notícias Noite mostra que a Câmara Municipal de Cambé, no Norte do estado, aprovou um projeto de lei que proíbe o consumo de... Ric|Do R7 18/07/2024 - 19h13 (Atualizado em 18/07/2024 - 19h13 ) ‌



Cidade do PR proíbe consumo de bebidas alcoólicas em praças, veja no RIC Notícias

O RIC Notícias Noite mostra que a Câmara Municipal de Cambé, no Norte do estado, aprovou um projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em algumas praças públicas da cidade. O Prefeito Conrado Scheller sancionou a lei recentemente, trazendo novas regras para os espaços públicos da região. O programa, apresentado por Camila Andrade, traz essas e outras notícias em destaque no Paraná a partir das 19h20.

