Cidades do Paraná enfrentam onda de frio intenso

Alguns municípios do Paraná registraram recorde de temperaturas baixas nesta segunda-feira (1). A cidade de General Carneiro, registrou...

Cidades do Paraná registram recordes de temperaturas baixas; veja cidades

Alguns municípios do Paraná registraram recorde de temperaturas baixas nesta segunda-feira (1). A cidade de General Carneiro, registrou -3,9 °C, batendo o recorde de temperatura mais baixa do ano no estado.

