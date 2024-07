Cidades do Paraná enfrentam onda de frio intenso Diversas cidades do Paraná registraram baixas temperaturas nesta terça-feira (9). A máxima mais alta registrada foi no município...

Cidades do Paraná registram baixas temperaturas nesta terça (9); veja a mais fria

Diversas cidades do Paraná registraram baixas temperaturas nesta terça-feira (9). A máxima mais alta registrada foi no município de Cruzeiro do Iguaçu, no Sudoeste do Estado e em Cambará, no Norte Pioneiro, que marcaram 15,3°C. Já a mais baixa foi 9,3°C, em Inácio Martins, no Centro Sul do Paraná, segundo o Simepar.

