Cidades paranaenses registram grande volume de chuva; veja no RIC Notícias Manhã Cidades paranaenses registram grande volume de chuva; veja no RIC Notícias Manhã Ric|Do R7 03/12/2024 - 07h48 (Atualizado em 03/12/2024 - 07h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Temporal em Londrina

O RIC Notícias Manhã desta terça-feira (3) mostra os estragos causados pela chuva no Paraná. Nesta segunda (2), a região norte foi atingida por temporais e alagamentos foram registrados. Em Londrina, um shopping ficou com os corredores cheios de água. Já Apucarana foi a cidade que registrou o maior volume de chuvas, com 78 mm nas últimas 24 horas. Assista ao programa ao vivo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro RIC para mais detalhes sobre os impactos da chuva no Paraná!

Leia Mais em Ric:

Corinthians x Bahia: onde assistir aos jogos de hoje (3/12/2024)

Brasil Publisher Awards: confira os melhores momentos

Confira os vencedores do prêmio Brasil Publisher Awards