Ciúmes e vingança: ex-esposa é foragida por planejar morte de eletricista

Ex-esposa é foragida por planejar morte de eletricista

Quatro pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (13) suspeitos de envolvimento na morte do eletricista Everton Neves da Silva, em Londrina, no Norte do Paraná. A ex-esposa da vítima e o atual namorado dela estão foragidos. Ela é apontada como mandante do crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

