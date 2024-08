Clima em Curitiba: Frio Moderado e Nevoeiro na Manhã de Hoje Mesmo com baixas temperaturas, o frio não será tão intenso e não há previsão de geada no Paraná, nesta quarta... Ric|Do R7 28/08/2024 - 06h20 (Atualizado em 28/08/2024 - 06h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (28/08/2024), segundo o Climatempo

Mesmo com baixas temperaturas, o frio não será tão intenso e não há previsão de geada no Paraná, nesta quarta-feira (28), conforme o Climatempo. Durante as primeiras horas do dia, haverá condição de nevoeiro entre a capital e o litoral, que pode demorar um pouco mais para se dissipar. A previsão do tempo em Curitiba é de mínima na casa dos 5°C e máxima de 19°C.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba hoje (28/08/2024), segundo o Climatempo

• Jorginho explica esquema tático do Coritiba: “Tem facilitado tudo”

• Quem era Juan Izquierdo, jogador que morreu após desmaiar em jogo contra o SPFC