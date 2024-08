Clima em Curitiba: Mudanças à Vista! Uma frente fria deve se deslocar sobre o Sul do país e provocar uma virada significativa no tempo nesta quinta... Ric|Do R7 22/08/2024 - 06h10 (Atualizado em 22/08/2024 - 06h10 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (22/08/2024), segundo o Climatempo

Uma frente fria deve se deslocar sobre o Sul do país e provocar uma virada significativa no tempo nesta quinta-feira (22). No Paraná, os ventos ficam mais intensos. No entanto, o tempo em Curitiba continua firme, com mínima de 14°C e máxima de 31°C, conforme o Climatempo.

