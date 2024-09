Clima em Curitiba: mudanças à vista nesta quinta-feira A mudança no clima deve acontecer nesta quinta-feira (5) em algumas cidades do Paraná. Veja a previsão do tempo para Curitiba. O post... Ric|Do R7 04/09/2024 - 19h21 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (05/09/2024), segundo o Climatempo

Uma frente fria passa de maneira afastada por alto mar, que combinada com toda essa circulação atmosférica começa a favorecer a condição para nuvens de chuva. Com isso, a mudança no clima deve acontecer nesta quinta-feira (5) em algumas cidades do Paraná. A previsão do tempo em Curitiba é de mínima na casa dos 11°C e máxima de 19°C, conforme o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Previsão do tempo para Curitiba hoje (05/09/2024), segundo o Climatempo

• Resultado da Super Sete 592 de hoje (04/09/2024); prêmio R$ 750 mil

• Resultado da Dupla Sena 2710 de hoje (04/09/2024); prêmio de R$ 900 mil