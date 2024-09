Clima em Curitiba: o que esperar para amanhã Fortes rajadas de vento podem atingir diversas áreas do Paraná. A previsão do tempo para Curitiba é de tempo firme. Veja temperaturas... Ric|Do R7 03/09/2024 - 19h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h21 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (04/09/2024), segundo o Climatempo

Uma frente fria em alto mar, na altura do Rio Grande do Sul, vai ajudar a estimular nuvens carregadas em algumas áreas do Paraná. Com isso, o que chama atenção nesta quarta-feira (04) é a quantidade de ventos que vai aumentar. Curitiba ainda terá tempo firme com mínima de 14°C e máxima de 28°C, segundo o Climatempo.

