Clima em Curitiba: o que esperar para amanhã Além do litoral e RMC que podem ter chuvisco, todo o restante do Paraná terá tempo firme. Veja previsão do tempo para Curitiba. O post... Ric|Do R7 05/09/2024 - 19h13 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (06/09/2024), segundo o Climatempo

Esta sexta-feira (6) deve iniciar o dia com céu nublado e chuvisco de maneira pontual na capital do Paraná, litoral do estado e Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com isso, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 8°C e máxima de 20°C, conforme o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Primeiro caso de Mpox em Maringá é destaque do RIC Notícias Noite

• Previsão do tempo para Curitiba amanhã (06/09/2024), segundo o Climatempo

• Justiça multa Pimentel por exceder tempo de apoiadores na propaganda