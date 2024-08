Clima em Curitiba: O que esperar para amanhã? Esta quarta-feira (14) será de tempo estável e sol predominando entre nuvens, em todo o Paraná. A previsão... Ric|Do R7 13/08/2024 - 18h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h46 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (14/08/2024), segundo o Climatempo

Esta quarta-feira (14) será de tempo estável e sol predominando entre nuvens, em todo o Paraná. A previsão do tempo em Curitiba é de amanhecer gelado com mínima de 1°C e máxima de 21°C, de acordo com o Climatempo.

