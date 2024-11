Clima em Curitiba: o que esperar para amanhã Na Grande Curitiba, a circulação de ventos continua estimulando a maior formação de nuvens. Veja a previsão do tempo. O post Previsão... Ric|Do R7 14/10/2024 - 22h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 22h08 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (15/10/2024), segundo o Climatempo

Em áreas do Centro-Leste e também no Leste paranaense, incluindo a Grande Curitiba, a circulação de ventos continua estimulando a maior formação de nuvens e também impede a elevação significativa dos termômetros nesta terça-feira (15). A previsão do tempo em Curitiba é de mínima na casa dos 13°C e máxima de 25°C.

