Clima em Curitiba: O que esperar para amanhã? Nesta quinta-feira (22) uma frente fria deve se deslocar sobre o Sul do país, o que provoca uma virada significativa... Ric|Do R7 21/08/2024 - 19h41 (Atualizado em 21/08/2024 - 19h41 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (22/08/2024), segundo o Climatempo

Nesta quinta-feira (22) uma frente fria deve se deslocar sobre o Sul do país, o que provoca uma virada significativa no tempo. No Paraná, os ventos ficam mais intensos.

