Clima em Curitiba: O que esperar para amanhã? Neste sábado (27) o destaque é o aumento da nebulosidade em boa parte do Paraná. Em Curitiba, a previsão... Ric|Do R7 26/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h13 )



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (27/07/2024), segundo o Climatempo

Neste sábado (27) o destaque é o aumento da nebulosidade em boa parte do Paraná. Em Curitiba, a previsão do tempo é de mínima na casa dos 13°C e máxima de 24°C, de acordo com o Climatempo.

