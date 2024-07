Clima em Curitiba: O que esperar para hoje? O destaque para este sábado (27), embora o tempo siga firme no Paraná, é o aumento da nebulosidade em boa... Ric|Do R7 27/07/2024 - 06h12 (Atualizado em 27/07/2024 - 06h12 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (27/07/2024), segundo o Climatempo

O destaque para este sábado (27), embora o tempo siga firme no Paraná, é o aumento da nebulosidade em boa parte do Estado. As regiões centrais e o Leste serão as mais afetadas na parte da manhã, mas não há chance de chuva.

