Clima em Curitiba: saiba o que esperar para hoje Em algumas cidades do paraná o dia amanhece com temperaturas baixas. Veja a previsão do tempo para Curitiba nesta sexta (6). Ric|Do R7 06/09/2024 - 06h11 (Atualizado em 06/09/2024 - 06h11 )



Previsão do tempo para Curitiba hoje (06/09/2024), segundo o Climatempo

O dia deve iniciar com céu nublado e chuvisco de maneira pontual na capital do Paraná, litoral do estado e Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com isso, nesta sexta-feira (6) a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 8°C e máxima de 20°C, conforme o Climatempo.

