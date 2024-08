Clima Favorável: Curitiba Terá Dia Ensolarado Amanhã Nesta terça-feira (6), o tempo firme e sol entre nuvens devem predominar no Paraná. As temperaturas seguem... Ric|Do R7 05/08/2024 - 20h46 (Atualizado em 05/08/2024 - 20h46 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (06/08/2024), segundo o Climatempo

Nesta terça-feira (6), o tempo firme e sol entre nuvens devem predominar no Paraná. As temperaturas seguem apresentando uma elevação significativa ao longo dia, com isso, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 14°C e máxima de 27°C, segundo o Climatempo.

