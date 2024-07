Clima Favorável em Curitiba: O Que Esperar para Amanhã? O destaque para quinta-feira (25) continua sendo o tempo firme e seco no Paraná, o que favorece para a queda... Ric|Do R7 24/07/2024 - 19h03 (Atualizado em 24/07/2024 - 19h03 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (25/07/2024), segundo o Climatempo

O destaque para quinta-feira (25) continua sendo o tempo firme e seco no Paraná, o que favorece para a queda da umidade relativa do ar. A previsão do tempo para Curitiba é de mínima de 9°C e máxima de 24°C, de acordo com o Climatempo.

