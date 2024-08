Clima Favorável em Curitiba: O Que Esperar para Hoje? O sol predomina em todo o Paraná, deixando as temperaturas mais elevadas nesta sexta-feira (16). O tempo... Ric|Do R7 16/08/2024 - 06h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 06h16 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (16/08/2024), segundo o Climatempo

O sol predomina em todo o Paraná, deixando as temperaturas mais elevadas nesta sexta-feira (16). O tempo permanece estável ao longo do dia em Curitiba, no entanto, o amanhecer continua sendo gelado.

