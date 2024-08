Clima Frio e Geadas: O Que Esperar em Curitiba Hoje Esta terça-feira (27) segue com chance de geada e clima gelado pela manhã nas cidades do centro e sul do... Ric|Do R7 27/08/2024 - 06h20 (Atualizado em 27/08/2024 - 06h20 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (27/08/2024), segundo o Climatempo

Esta terça-feira (27) segue com chance de geada e clima gelado pela manhã nas cidades do centro e sul do Paraná, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A capital paranaense deve registrar mínima de 3°C e máxima de 15°C, segundo o Climatempo.

