Clima Instável em Curitiba: O que Esperar para Hoje? O destaque desta sexta-feira (9) é a permanência do tempo instável, com poucas aberturas de sol e previsão... Ric|Do R7 09/08/2024 - 06h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 06h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (09/08/2024), segundo o Climatempo

O destaque desta sexta-feira (9) é a permanência do tempo instável, com poucas aberturas de sol e previsão de chuva para Curitiba e boa parte do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jogos de hoje (09/08/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Locais inusitados onde foram encontradas drogas no PR; como a polícia descobre?

• Propostas para segurança pública movimentam primeiro debate à Prefeitura de Curitiba