Clima quente e seco: Curitiba registra altas temperaturas hoje A condição de qualidade do ar prejudicada continua nesta terça (10), em todo o Paraná, inclusive em Curitiba. Veja a previsão do tempo... Ric|Do R7 10/09/2024 - 06h19 (Atualizado em 10/09/2024 - 06h19 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba hoje (10/09/2024), segundo o Climatempo

Com temperaturas acima de 30 graus, inclusive em Curitiba, nesta terça-feira (10), o padrão de tempo firme e seco ainda se mantém em todo o estado do Paraná. Com isso, a capital terá mínima de 17°C e máxima de 31°C, conforme o Climatempo.

