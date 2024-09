Clima quente e seco em Curitiba para amanhã O padrão de tempo firme e seco ainda se mantém em todo o estado do Paraná, com temperaturas acima de 30°C, inclusive em Curitiba.... Ric|Do R7 09/09/2024 - 18h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 18h00 ) ‌



Previsão do tempo para Curitiba amanhã (10/09/2024), segundo o Climatempo

O padrão de tempo firme e seco ainda se mantém em todo o estado do Paraná, com temperaturas que vão continuar até acima de 30 graus, inclusive em Curitiba. Com isso, a capital terá mínima de 17°C e máxima de 31°C, nesta terça-feira (10), conforme o Climatempo.

