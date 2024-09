Clima seco e quente: Curitiba enfrenta um sábado de sol O tempo segue firme em Curitiba e em todo o estado neste sábado (7) e domingo (8). Veja a previsão do tempo. O post Previsão do tempo... Ric|Do R7 07/09/2024 - 06h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 06h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Previsão do tempo para Curitiba hoje (07/09/2024), segundo o Climatempo

Os níveis de umidade no Paraná são o que chamam atenção neste sábado (7). A umidade relativa do ar fica abaixo dos 30% na faixa Centro-Sul do estado, já no Centro-Norte, fica abaixo dos 20%. Não há previsão de chuva em todo o Paraná. Com isso, Curitiba terá tempo firme com mínima de 12°C e máxima de 29°C, conforme o Climatempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• A Fazenda 14 teve Deolane, expulsão dupla e apelidos maldosos; relembre

• Jogos de hoje (07/09/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

• Karaokê, torcedores ilustres e mais: tudo que você não viu em Brasil x Equador