Climatempo revela como será o tempo em Curitiba amanhã

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (07/09/2024), segundo o Climatempo

O destaque da previsão do tempo neste sábado (7) são os níveis de umidade no Paraná. Na faixa Centro-Sul do estado a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%. No Centro-Norte, fica abaixo dos 20%. Não há previsão de chuva em todo o Paraná. Com isso, Curitiba terá tempo firme com mínima de 12°C e máxima de 29°C, conforme o Climatempo.

