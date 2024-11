Clube em Pelotas será o local do velório das vítimas do trágico acidente O velório dos oito atletas de remo que morreram em acidente na BR-376, será na sede campestre do Clube Centro Português, em Pelotas... Ric|Do R7 21/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 21/10/2024 - 20h08 ) twitter

Velório de vítimas de acidente na BR-376 será em clube onde atletas treinavam

O velório dos oito atletas de remo que morreram em acidente na BR-376, será na sede campestre do Clube Centro Português, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

