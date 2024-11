Coelha Vitória: a sobrevivente que emocionou a todos A fazendinha do hospital veterinário invadida na tarde do último domingo (13), em Nova Fátima, no norte do Paraná, contava […] O post... Ric|Do R7 15/10/2024 - 11h09 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h09 ) twitter

Única coelha sobrevivente em fazendinha receberá homenagem

A fazendinha do hospital veterinário invadida na tarde do último domingo (13), em Nova Fátima, no norte do Paraná, contava com 21 coelhos. Entretanto, após agressões cometidas por uma criança de 9 anos, apenas uma coelha sobreviveu. O animal foi resgatado pelos veterinários responsáveis pelo local e agora será homenageado com o nome de ‘Vitória’.

