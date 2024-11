Colégio particular de Curitiba oferece bolsas para Ensino Fundamental e Médio Colégio particular de Curitiba oferece bolsas para Ensino Fundamental e Médio Ric|Do R7 14/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h30 ) twitter

Colégio Positivo

O Colégio Positivo está oferecendo trinta bolsas de estudos para o ano letivo de 2025. São dez bolsas para estudantes do 6º ano do ensino fundamental e vinte para a 1ª e 2ª série do ensino médio. Os descontos podem chegar a 50%, a depender da classificação nas provas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 17 de novembro pelo site do colégio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais informações!

