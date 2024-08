Coletas de DNA Revelam Novos Avanços na Identificação das Vítimas do Voo 2283 A Polícia Científica do Paraná realizou 31 coletas de DNA de familiares das vítimas da tragédia do voo 2283... Ric|Do R7 12/08/2024 - 09h25 (Atualizado em 12/08/2024 - 09h25 ) ‌



Tragédia do voo 2283: DNA de familiares de vítimas do PR são enviados para SP

A Polícia Científica do Paraná realizou 31 coletas de DNA de familiares das vítimas da tragédia do voo 2283 e enviou para São Paulo no fim da tarde deste domingo (11).

