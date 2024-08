Coletiva da Polícia Revela Novidades sobre a Queda do Voo 2283 Queda do Voo 2283: Polícia fala em coletiva sobre a coleta do material genético. O voo 2283 saiu de Cascavel com destino ao aeroporto... Ric|Do R7 10/08/2024 - 14h15 (Atualizado em 10/08/2024 - 14h15 ) ‌



Queda do Voo 2283: Polícia fala em coletiva sobre a coleta do material genético

Queda do Voo 2283: Polícia fala em coletiva sobre a coleta do material genético. O voo 2283 saiu de Cascavel com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Confira todos os detalhes na reportagem!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

