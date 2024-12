Coletiva sobre morte de advogado em acidente é destaque do Cidade Alerta Coletiva sobre morte de advogado em acidente é destaque do Cidade Alerta Ric|Do R7 02/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h30 ) twitter

Coletiva sobre morte de advogado em acidente

O Cidade Alerta Curitiba desta segunda-feira (2) destaca a coletiva de imprensa, realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), que traz detalhes sobre a morte do advogado Gregório Portugal de Oliveira Furquim. O rapaz, de 26 anos, morreu em um grave acidente na Avenida Comendador Franco, em Curitiba, na madrugada deste sábado (30). O impacto foi tão forte que o veículo do jovem partiu ao meio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico acidente.

