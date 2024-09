Colisão em cadeia na BR-277 deixa feridos Um acidente com cinco veículos na BR-277, em Morretes, Litoral do Paraná, no final da tarde desta sexta-feira (6), deixou […] O post... Ric|Do R7 06/09/2024 - 21h10 (Atualizado em 06/09/2024 - 21h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Acidente entre cinco veículos na BR-277 deixa sete feridos

Um acidente com cinco veículos na BR-277, em Morretes, Litoral do Paraná, no final da tarde desta sexta-feira (6), deixou sete pessoas feridas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Acidente entre cinco veículos na BR-277 deixa sete feridos

• “Bastante gelo”, disse copiloto antes de avião cair em Vinhedo, segundo Cenipa

• Sorteios das Loterias Caixa desta sexta (6) atrasam; entenda o motivo