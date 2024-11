Colisão impressionante: motorista bate em poste em Campo Mourão Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, em Campo […] O post Motorista... Ric|Do R7 19/10/2024 - 11h48 (Atualizado em 19/10/2024 - 11h48 ) twitter

Motorista perde controle de veículo e bate contra poste no PR; vídeo

Um motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste na Perimetral Tancredo de Almeida Neves, em Campo Mourão, na noite de sexta-feira (18). O momento da colisão foi registrado por câmeras de segurança da região (assista abaixo). A vítima foi socorrida logo depois do acidente por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passavam pelo local e notaram o acidente.

