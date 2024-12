Com ingressos esgotados, Jão apresenta especial de Natal em Curitiba Com ingressos esgotados, Jão apresenta especial de Natal em Curitiba Ric|Do R7 03/12/2024 - 11h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 11h29 ) twitter

Jão Especial de Natal

Nesta terça e quarta-feira, dias 3 e 4 de dezembro, Jão se apresenta no Teatro Positivo com a Turnê Especial de Natal. A princípio, o show do cantor seria apenas no dia 4, mas após os ingressos esgotarem rapidamente, foi anunciado uma data extra no dia anterior.

