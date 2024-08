Começa a Corrida Eleitoral: Entenda as Novas Regras! A partir desta sexta-feira (16) está liberada a propaganda eleitoral para as eleições municipais de outubro... Ric|Do R7 16/08/2024 - 12h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 12h26 ) ‌



Propaganda eleitoral está liberada; confira as restrições

A partir desta sexta-feira (16) está liberada a propaganda eleitoral para as eleições municipais de outubro. As novas regras incluem a proibição absoluta do uso de deepfake e a aplicação de inteligência artificial, com penalidades que podem levar à cassação do candidato.

