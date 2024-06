Comediante Cris Pereira traz seu novo espetáculo para Curitiba O comediante Cris Pereira vai se apresentar em Curitiba com o seu novo espetáculo, "Gaudêncio em Busca do Piá Raiz", em única apresentação...

Comediante Cris Pereira se apresenta em julho no Teatro Guaíra

O comediante Cris Pereira vai se apresentar em Curitiba com o seu novo espetáculo, "Gaudêncio em Busca do Piá Raiz", em única apresentação no Teatro Guaíra, no dia 14 de julho, às 19h.

