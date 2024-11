Comenda Barão do Serro Azul: veja melhores momentos do prêmio entregue à Petrelli Comenda Barão do Serro Azul: veja melhores momentos do prêmio entregue à Petrelli Ric|Do R7 07/11/2024 - 22h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 22h49 ) twitter

Comenda Barão do Serro Azul

O presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli Neto, recebeu na última quarta-feira (6) a Comenda Barão do Serro Azul, da Associação Comercial do Paraná (ACP). O evento aconteceu no Graciosa Country Club, em Curitiba, com a presença de autoridades e representantes de entidades paranaenses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este importante reconhecimento!

