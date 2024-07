Comércio no Paraná: crescimento de 4,5% em volume de vendas até maio de 2024 O volume de vendas do comércio varejista, no Paraná, cresceu entre janeiro e maio de 2024, na comparação com o ano anterior. De acordo...

‌



A+

A-

Comércio no Paraná cresce 4,5% em volume de vendas até maio em 2024

O volume de vendas do comércio varejista, no Paraná, cresceu entre janeiro e maio de 2024, na comparação com o ano anterior. De acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o crescimento foi de 4,5%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Comércio no Paraná cresce 4,5% em volume de vendas até maio em 2024

• Pivô de separação de Iza e Yuri Lima se pronuncia: “não sou amante de ninguém”

• Ex de Iza, Yuri Lima ganha 150 mil seguidores após revelação de traição