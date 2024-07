Como as Abelhas Estão Transformando a Produção de Soja Uma parceria entre as abelhas e o homem do campo tem ajudado a aumentar a produção de grãos, essa integração lavoura, melicultura... Ric|Do R7 28/07/2024 - 11h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 11h13 ) ‌



Abelha e soja, uma união produtiva

Uma parceria entre as abelhas e o homem do campo tem ajudado a aumentar a produção de grãos, essa integração lavoura, melicultura tem rendido bons frutos em uma propriedade rural do município de floresta.

