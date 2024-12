Como uma mãe paranaense transformou o seu sonho em uma agroindústria de sucesso Como uma mãe paranaense transformou o seu sonho em uma agroindústria de sucesso Ric|Do R7 03/12/2024 - 09h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elisângela Nepomuceno Zaha, da Chácara São Luiz, criou a Lumi Vita Desidratados (Foto: Divulgação/RIC)

O agronegócio é a espinha dorsal da economia do Paraná, responsável por cerca de 35% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. Com mais de 371 mil estabelecimentos agropecuários, dos quais 80% são familiares, o estado também se destaca no cenário nacional com exportações, que somaram US$ 19,4 bilhões em 2023, um crescimento de 16,2% em valor em relação ao ano anterior.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e descubra como Elisângela transformou seu sonho em realidade!

Leia Mais em Ric:

Acidente entre motocicletas deixa entregador de pizzas em estado grave

Prêmio Influenciador do Ano: Jovem Pan celebra o poder da autenticidade

José Luiz Velloso, o Zé Luiz, deve assumir o Instituto Municipal de Turismo em 2025