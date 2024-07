Comoção em Cascavel: Velório de pai e filha mortos em acidente na BR-163 O velório dos advogados Sandro Mattevi Dal Bosco e Amanda Batiston Dal Bosco, pai e filha que morreram em um engavetamento na BR-... Ric|Do R7 19/07/2024 - 14h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 14h03 ) ‌



Velório de pai e filha mortos em acidente na BR-163 causa comoção em Cascavel

O velório dos advogados Sandro Mattevi Dal Bosco e Amanda Batiston Dal Bosco, pai e filha que morreram em um engavetamento na BR-163, causa comoção entre os moradores de Cascavel, no oeste do Paraná. Os corpos das vítimas são velados no Country Club da cidade e é grande a movimentação de pessoas que fazem a última homenagem.

