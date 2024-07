Comoção na cidade: família morta em acidente comove moradores de Iguaraçu A morte da família em um acidente entre um carro e uma van na PR-317, em Maringá, no noroeste do Paraná,...

Comoção marca velório de família morta em acidente na PR-317: “Dor muito grande”

A morte da família em um acidente entre um carro e uma van na PR-317, em Maringá, no noroeste do Paraná, comoveu moradores de Iguaraçu, cidades onde moravam as vítimas e local do velório de Fábio Mendite Daguano, Mikaela Brenda Batista e Aurora Daguano, de 10 meses.

