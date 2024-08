Concurso da Câmara de Guaratuba é Suspenso por Irregularidades A pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR), o Judiciário determinou liminarmente a suspensão do concurso... Ric|Do R7 15/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 15/08/2024 - 14h36 ) ‌



Justiça suspende concurso público da Câmara Municipal de Guaratuba

A pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR), o Judiciário determinou liminarmente a suspensão do concurso público realizado em março deste ano pela Câmara Municipal de Guaratuba, no litoral do estado.

