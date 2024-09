Concurso da Sanepar oferece salários atrativos O prazo das inscrições para o concurso público da Sanepar termina às 23h59 do dia 9 de outubro. Veja detalhes. O post Sanepar abre... Ric|Do R7 09/09/2024 - 19h20 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h20 ) ‌



Sanepar abre inscrições para concurso público; salário pode chegar a R$ 6 mil

As inscrições para o concurso público da Sanepar foram abertas nesta segunda-feira (9) e podem ser realizadas pelo site do Instituto AOCP (Assessoria em Organização de Concursos Públicos). O prazo das inscrições termina às 23h59 do dia 9 de outubro.

