Concurso da Sanepar: oportunidades e salários atrativos As inscrições do concurso público da Sanepar abrem no dia 9 de setembro. As provas estão previstas para ocorrer em nove municípios... Ric|Do R7 03/09/2024 - 19h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h41 ) ‌



Edital do concurso público da Sanepar é liberado; salário pode chegar a R$ 6,9 mil

Os editais do concurso público da Sanepar foram divulgados na segunda-feira (2), com 102 vagas. Após 11 anos, a Companhia prevê a contratação de pessoas para cargos de nível médio, técnico e profissional e também para a formação de cadastro de reserva para especialidades nesses três níveis. Os editais estão disponíveis no site do Instituto AOCP.

